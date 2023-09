Yahritza y su Esencia reviven polémica en una nueva entrevista

Armando Martínez (hermano de Yahritza), aclaró que no se refería a la comida de Washington, sino a la comida que hace su mamá en dicha ciudad.

Yahritza y su Esencia han pasado por una situación que impactó de manera significativa sus vidas en la cuestión personal y musical. Pese al éxito obtenido en las listas de popularidad por su canción 'Frágil', los miembros de la agrupación pasaron por un polémico momento que les costaría millones de seguidores.

Y es que en una entrevista mencionaron que no les gusta el ruido de la Ciudad de México, también criticaron la gastronomía mexicana. Pero esa no fue la verdadera razón que generó la molestia de algunos mexicanos.

Según usuarios de internet, la verdadera molestia fue que compararan 'el sazón' de la comida de Washington, diciendo que es mejor que la comida mexicana porque no les gusta el picante y prefieren 'chicken'.

Tras las declaraciones respecto a la comida mexicana que se hicieron virales en semanas anteriores, los integrantes de Yahritza y su Esencia disminuyeron significativamente su número de seguidores en redes sociales.

Además, ciertos mexicanos no han querido perdonar a los jóvenes músicos pese a una entrevista que se les hizo en su propia casa en compañía de sus padres, en la que con lágrimas en los ojos rindieron una explicación ante los malos entendidos.

Esta vez, se viralizó una entrevista en la que Armando Martínez, aclaró que no se refería a la comida de Washington, sino a la comida que hace su mamá en dicha ciudad.

"La comida de Washington, pero me refería a la que hace mi mamá, en el pueblo donde vivimos sí hay mucha gente que vende birria y todo eso y si está buena, pero no me refería a eso de Washington si no de la comida de mi mamá, y ahora la gente me agarra de carrilla y me dice Míster Washington" , expresó.

La entrevista fue realizada por el influencer conocido como Doble G.

En la ceremonia del Grito de Independencia, en la presentación que tuvieron junto a Grupo Frontera en el Zócalo capitalino, fueron fuertemente abucheados.

El descontento por la presencia de la agrupación se hizo evidente, por lo que únicamente interpretaron la canción 'Frágil' y salieron del escenario.

Varios artistas como Paquita la del Barrio, Clarín León e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, han pedido a los mexicanos que 'les den chance', pues aún son muy jóvenes.