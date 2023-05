Viral | Restaurante se niega a poner música de Peso Pluma

Un restaurante en Coahuila publicó una fotografía donde se ven unos carteles avisando que no ponen música de Peso Pluma, lo cual desató múltiples comentarios.

Tal parece que no a todos les gustan los corridos tumbados de "Doble PP", en redes sociales se viralizó una imagen en donde se observa un letrero claro y contundente en la pantalla de un restaurante: "No pongo Peso Pluma".

Pese a que el cantante Hassan Emilio Kabande Laija está en la cima con hits en los primeros lugares de las listas de popularidad, no todos están dispuestos a escuchar sus propuestas musicales.

La imagen fue captada en un restaurante de comida rápida ubicado en Monclova, Coahuila, llamado "La Yarda Food Station" que cuenta con terraza y mesas al aire libre.

La publicación generó debate en redes sociales, mientras que algunas personas apoyaron la decisión, hubo quien se burló de la medida: "que agradables sujetos son los de La Yarda Food Station", "con razón siempre está solo", "para no ir, jajaja", "y que la pongan en un cel", "No soy fan de Peso Pluma, pero si antes no iba, ahora menos".

A través de su cuenta de Facebook "La Yarda Food Station" comentó las razones por las que la música de Peso Pluma no se escucha en su restaurante, el cual consideran modesto y con gran corazón, principios y valores".

Peso Pluma, cantante mexicano de "corridos tumbados". (Foto: Redes / EXPRESO)

Explicó que las canciones de Peso Pluma alteran el orden y no aportan algo productivo a la juventud en estos tiempos.

"Nuestro concepto de restaurante bar, fonda, o cómo lo quieras llamar no es lujoso, es lo más modesto, y con gran corazón, principios y valores. Por lo tanto, nos limitamos a poner música de Peso Pluma, canciones que alteran el orden y no aportan algo de productivo a la juventud de estos tiempos, que cabe mencionar, son bombardeados por todos lados con malas influencias".

"Nuestro pensamiento: Es que la cerveza no separa familias, al contrario, puedes venir a tomar con tu familia hijos, esposa, fomentamos el consumo moderado donde tenemos brincolin y próximamente más amenidades".

Finalmente, el restaurante concluyó que hay lugares para todos, por lo que los clientes potenciales que no coincidan pueden buscar otros lugares para comer.

"Hay lugares para todo y para todos y así como hay personas a quien no les parezca nuestra forma de pensar (hablando musicalmente) habrá personas a las que sí, y para esas a las que no les gusta habrá lugares donde puedan escuchar la música de su preferencia…", se lee en la publicación que suma más de 1.2 mil reacciones.