Residente rompe en llanto en su concierto en México al cantar 'René'

El rapero se sinceró con sus fans mexicanos al hablar de sus problemas de salud mental

Residente protagonizó un momento muy emotivo durante su concierto en Ciudad de México, luego de romper en llanto en el escenario.

El exvocalista de Calle 13 decidió comenzar su concierto en el Palacio de los Deportes con "René", la canción más personal de todo su repertorio.

En este sencillo de 7 minutos de duración, el puertorriqueño canta sobre los golpes y pérdidas que afectaron su salud mental, provocándole trastornos como ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.

" Me gustan muchos temas de muchos artistas, pero cuando me preguntan por los míos, hay un tema que me salvó la vida, en el que yo estaba en México a punto de tocar y es René ", dijo.

Al terminar de interpretar la canción, Residente cerró los ojos y rompió en llanto mientras los miles de seguidores aplaudían y gritaban su nombre.

" Y lo escribí, no hablo mucho de eso, pero en algún momento pensé en lanzarme de un piso 25, pero ya no tengo esa mentalidad gracias a mi madre, gracias a la energía de todos ustedes ", dijo el cantante al micrófono.

" Quise empezar el concierto de la manera más incómoda posible siendo honesto, pero si energía me recuerda porque quiero estar aquí y porque sigo en esto" , finalizó.

La noche siguió con varios éxitos de Residente, especialmente aquellos que lanzó en su etapa como Calle 13 como "Atrevete-te-te", "Baile de los pobres", "La cumbia de los aburridos", "Muerte en Hawaii" y más.