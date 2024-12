Recuerdan Alex y 'El Potrillo' a Vicente Fernández en aniversario luctuoso

Su nieto Alex y su hijo Alejandro compartieron imágenes acompañadas de emotivas palabras en el tercer aniversario luctuoso de 'Chente'.

Hace tres años, la noticia de la muerte de Vicente Fernández cimbró a los mexicanos; era el adiós a una de las máxima figura de la música regional, cuando 'Chente' partió tenía 81 años y este jueves se cumple su tercer aniversario luctuoso, por lo que su hijo Alejandro, 'El Potrillo', y su nieto Alex lo recordaron con palabras muy emotivas.

'El Potrillo' admitió que a pesar del buen momento que vive en su carrera y su vida personal, el hueco que siente por la ausencia de su padre, estará así por siempre.

"A pesar de estar celebrando tantas bendiciones que están sucediendo ahora mismo, tanto en mi vida personal como en la profesional, también coincidimos con el tercer aniversario desde que el viejón se fue. Entonces, quiero utilizar este día para abrazar a todas las personas que están como yo: con el corazón lleno, pero con un pequeño espacio vacío que dejó la partida de ese ser irremplazable. Así es la vida. Y está bien sentirse así también. Todos tenemos una plática pendiente por ahí guardada…Tratemos de tenerla antes de que el tiempo no perdone. Te extraño, Pa. Cada día más" , se lee.

Alex, nieto de 'Chente', confesó que le hubiera gustado que su abuelo viera lo grande que están sus dos hijos.

"Tata, hoy hace 3 años que te fuiste, y no hay un solo día en el que no te piense o te extrañe. Me haces mucha falta. Me encantaría que estuvieras aquí, que pudieras ver la familia que he formado y lo grandes que ya están Mía y Nirvana. Te agradezco por todo lo que me enseñaste y por el amor inmenso que siempre me diste. Sé que, aunque no te puedo ver, siempre estás conmigo, cuidándome y acompañándome en cada paso. Te amo y te extraño cada día. Gracias por seguir conmigo Tata" , escribió junto a un par de fotos de cuando era niño y estaba con su abuelo.

Con su poderosa voz Vicente Fernández inmortalizó canciones como 'El rey', 'Volver, volver' y 'Lástima que seas ajena' y se posicionó como uno de los máximos representantes de la música ranchera y el mariachi, vendiendo más de 50 millones de discos e inspirando a nuevas generaciones de intérpretes como su hijo Alejandro Fernández Jr.

En agosto de 2021, Fernández sufrió en agosto una caída grave por la que requirió ser hospitalizado y posteriormente conectado a un respirador. A partir de ahí, sus dolencias físicas fueron en aumento y no pudo recuperarse.