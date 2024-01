Rauw Alejandro habla por primera vez sobre su ruptura con Rosalía

Por primera vez el artista se sinceró sobre la situación y aclaró los rumores sobre la ruptura con su ex pareja.

Más de cinco meses han pasado desde que los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron a sus seguidores al anunciar que, tras cuatro años de estar juntos, habían decidido ponerle punto final a su relación.

La pareja se comprometió en marzo de 2023, sin embargo, cuatro meses después dieron a conocer su ruptura amorosa, la cual se vio envuelta en polémica, pues los rumores apuntaban a que el puertorriqueño había engañado a la 'Motomami', versión que en su momento Rauw desmintió.

Después de meses, por primera vez el intérprete de 'Punto 40' se sinceró en una entrevista que concedió al influencer Chente Ydrach, en la que aprovechó para reafirmar que él no cometió ninguna infidelidad durante la relación que mantuvo con la española:

“ Si ella me defiende o no, no importa, (...) ¿Qué más quieren que les digamos a ustedes?, les estamos diciendo que todo está cool, que no pasó nada, y que no fue así, pero está bien, crean lo que ustedes quieran creer ", afirmó.

A pesar de que ya no se encuentran juntos, señaló que su romance con la cantante de 31 años fue positivo y nada tóxico.

“ La gente pudo ver nuestra relación y era una relación muy positiva, no era nada tóxica, era muy linda, y que se dirigiera hacia otro lado, pues no. “Van pasando muchas cosas a la vez y uno no está preparado, no hay una enseñanza sobre eso ", admitió Rauw Alejandro.

Después de varios meses, Rauw rompe el silencio sobre su ruptura con Rosalía nunca voy a superar que ya no estén juntos



Además de revelar que no estaba preparado para lo que se enfrentó al terminar con Rosalía, el artista mencionó que las especulaciones sobre su ruptura tuvieron un impacto negativo en salud.