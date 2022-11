Estas son las nominaciones de los Latin Grammys 2022

Entérate qué artistas latinos estarán nominados a la premiación del día jueves 17 de noviembre.

Los Latin Grammys 2022 se llevarán a cabo este jueves 17 de noviembre a partir de las 20:00 en punto por los canales de TNT, Univisión y Canal 5 y estará también disponible por la plataforma de HBO Max.

Estos son los nominados a las categorías:

Mejor álbum pop latino:

AGUILERA, Christina Aguilera

Pasieros, Rubén Blades & Boca Livre

De Adentro Pa Afuera, Camilo

VIAJANTE, Fonseca

Dharma +, Sebastian Yatra





Mejor álbum de música urbana:

TRAP CAKE, VOL. 2, Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

LEGENDADDY, Daddy Yankee

La 167, Farruko

The Love & Sex Tape, Maluma





Mejor álbum latino de rock o música alternativa:

El Alimento, Cimafunk

Tinta y Tiempo, Jorge Drexler

1940 Carmen, Mon Laferte

Alegoría, Gaby Moreno

Los Años Salvajes, Fito Páez

MOTOMAMI, Rosalía





Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana):

Abeja Reina, Chiquis

Un Canto por México – El Musical, Natalia Lafourcade

La Reunión (Deluxe), Los Tigres Del Norte

EP #1 Forajido, Christian Nodal

Qué Ganas de Verte (Deluxe), Marco Antonio Solis

Mejor álbum latino tropical:

Pa’lla Voy, Marc Anthony

Quiero Verte Feliz, La Santa Cecilia

Lado A Lado B, Víctor Manuelle

Legendario, Tito Nieves

lmágenes Latinas, Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II, Carlos Vives





Mejor álbum de latin jazz

Fandango at the Wall In New York, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra con The Congra Patria Son Jarocho Collective

Crisalida, Danilo Pérez con The Global Messengers

If You Will, Flora Purim

Rhythm & Soul, Arturo Sandoval

Música de las Américas, Miguel Zenón