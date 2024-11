Lady Gaga, Green Day y Post Malone encabezan el cartel de Coachella 2025

La edición 24 del festival musical será en el Empire Polo Grounds en Indio, California, los fines de semana del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril.

Lady Gaga, Green Day y Post Malone encabezarán el cartel del festival Coachella 2025, según confirmó ayer la organización.

La edición 24 del festival musical será nuevamente en el Empire Polo Grounds en Indio, California, los fines de semana del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril.

El viernes, Gaga cerrará la jornada musical, en la que también se presentarán Missy Elliott, Benson Boone, LISA (de Blackpink), Prodigy, FKA Twigs, Mau P, GloRilla, entre otros.

"Hace tiempo que sueño con organizar una noche de caos en el desierto. He tenido una visión que nunca he podido hacer realidad por completo en Coachella por razones que escapan a nuestro control, pero quería hacerla realidad para los fanáticos de la música. Quería volver y hacerlo bien, y lo estoy haciendo. Seré el cabeza de cartel y comenzaré el fin de semana en Coachella. No puedo esperar a escucharlos a todos cantar y bailar, bailar, BAILAR hasta que nos cansemos" , escribió la intérprete de 'Disease' en su cuenta de Instagram.

Esta es la segunda vez que la actriz de 'Joker Folie à Deux' reinará como acto principal de Coachella, después de su aparición en 2017. En aquella ocasión, Gaga reemplazó a Beyoncé, que estaba embarazada y había sido contratada por el festival, aunque se retiró a los pocos meses por consejo de sus doctores.

Post Malone adelantó participación

El sábado será turno de Green Day, quien recientemente se presentó en el Corona Capital en la Ciudad de México y se presentará el próximo año en el Pa'l Norte. Ese día cantarán Charli XCX, Anitta, T-Pain, Ivan Cornejo, Clairo, Infected Mushroom, y otros.

Post Malone fue el primero en confirmar sin querer su aparición el martes por la noche, luego de hacer el anuncio de su gira Big Ass Stadium Tour de 2025.

Esta será su primera vez como cabeza de cartel desde que diera un show en 2018. Desde entonces, ha aparecido varias veces en los escenarios de Coachella haciendo colaboraciones, la más reciente con Bad Bunny en 2022.

Travis Scott está siendo considerado como el cuarto 'headliner'. En una carta de prensa, sus representantes afirmaron que está previsto que encabece el escenario principal el sábado por la noche, donde aparentemente presentará nueva música y un espectáculo inédito.