Muere Randy Meisner, bajista y cantante de Eagles

La triste noticia fue compartida en las redes oficiales de la banda.

La icónica banda de rock Eagles anunció con profundo pesar el fallecimiento de Randy Meisner, uno de sus fundadores y destacado bajista, a la edad de 77 años. A través de un emotivo comunicado publicado en su sitio oficial, los miembros de la agrupación lamentaron la partida de Meisner, quien perdió la vida este miércoles debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una condición que padecía desde hace tiempo.

Además de su rol fundamental en Eagles, los músicos destacaron el impacto de Meisner en el mundo de la música, especialmente como bajista original del influyente grupo de country-rock, Poco.

" Randy estuvo al frente de la revolución musical que comenzó en Los Ángeles, a fines de la década de 1960 . Randy fue una parte integral de los Eagles. Su rango vocal era asombroso, como quedó plasmado en su balada característica, 'Take It to the Limit' ", expresaron los miembros de la banda en el comunicado.

Junto con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, compañeros de la banda, Randy fue incluido en el prestigioso Salón de la Fama del Rock en 1998, en reconocimiento a su destacada contribución al mundo de la música.

Ante la triste noticia, los detalles sobre los funerales del carismático cantante aún no se han dado a conocer, ya que la banda informó que se encuentran pendientes.

El fallecimiento de Randy Meisner ha generado incertidumbre en cuanto a la gira que Eagles tenía programada, pues actualmente la banda estaba en medio de una serie de conciertos con los que se despedirían de los escenarios. Las fechas estaban programadas hasta el próximo mes de noviembre, lo que plantea dudas sobre el futuro de estos eventos.