El aporte de Lisa Loring al papel de Merlina

"La Nueva Ola" es lo que le enseña Merlina a Largo en aquella serie "Los Locos Addams" y lo quiere convencer de no quedar como un hombre anticuado. La escena finaliza con Morticia llegando para presenciar la elocuente presentación de su hija y los movimientos del mayordomo más fiel de la familia.

Antes de las demás actrices que encarnaron a la hija mayor de Homero y Morticia Addams, Lisa Loring fue la primera que caracterizó a Merlina (Wednesday). La actriz falleció recientemente a sus 64 años, en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), debido a consecuencias de un derrame cerebral.

Loring también fue la encargada de interpretar a Merlina Addams en la película de 1977, titulada "Halloween with the New Addams Family". Pero luego de su actuación a los seis años en la serie "Los locos Addams", el personaje fue encarnado por varias actrices. La fallecida Cindy Henderson puso su voz para la serie animada que se transmitió entre 1973 y 1975.

Cristina Ricci encarnó a la joven adolescente entre 1991 y 1993, en las cintas "La Familia Addams" y "El Regreso de la Familia Addams". En otra de las series animadas, fue Debi Derryberry quien le dio su voz al personaje entre 1992 y 1994. Finalmente, en 1998, Nicole Fugere se hizo cargo de Merlina en una película y la serie "La nueva Familia Addams".

La actriz estadounidense Loring fue clave para uno de los momentos claves de la serie de Netflix, protagonizada por Jenna Ortega. En una de las escenas más icónicas de Jenna en el baile organizado por la "Academia Nunca Más", el personaje despliega una serie de pasos junto a Tyler, que se hicieron virales por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los challenge (desafío) del momento.

Pero lo que no muchos saben es que esa secuencia furor en la serie de Tim Burton de 2022, donde la joven danza al ritmo de "Goo Goo Muck" de The Cramps, se inspiró en una escena de Lisa Loring cuando tenía seis años y estaba a cargo de la interpretación del personaje. Allí se puede ver a la niña enseñándole a Largo algunos pasos concentrados en sus pies.