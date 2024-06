Green Day, McCartney y Shawn Mendes encabezan Corona Capital

Este jueves por fin fue revelada la parrilla de artistas que llegarán al venue en la Ciudad de México para musicalizar el tercer fin de semana de noviembre.

Paul McCartney, Green Day, Shawn Mendes, Toto, Melanie Martinez, Empire Of The Sun y Zedd son algunos de los artistas que encabezarán el próximo festival Corona Capital que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El primer día los fanáticos tendrán la oportunidad de escuchar a Green Day, Toto y Zedd, además de Two Another, Blüe Eyes, Cage The Elephant y City and Colour. El 16 tomarán los espacios del festival Shawn Mendes, Melanie Martinez y New Order, además de Travis, Charlotte Day Wilson y Tyla.

El festival cerrará el domingo con actuaciones de Paul McCartney, Queens Of The Stone Age y Empire Of The Sun, y se incluyen Cavetown, Sophie Ellis-Bextor y Leon Bridges.

Los abonos para el C.Capital estarán en preventa el 25 de junio a las 14:00 horas, con venta general a partir del día 26.