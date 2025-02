El sheriff del condado de Santa Fe confirmó que el matrimonio, junto con su mascota, fueron hallados sin signos vitales en su residencia.

El legendario actor Gene Hackman, de 95 años, y su esposa, Betsy Arakawa, de 63, fueron encontrados sin vida en su residencia en Santa Fe, Nuevo México, según informaron las autoridades locales.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmó la noticia al medio Santa Fe New Mexican, señalando que el matrimonio, junto con su mascota, fueron hallados sin signos vitales. Aunque no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, las primeras investigaciones no sugieren la participación de terceros en el hecho.

Hackman, una de las figuras más destacadas del cine del siglo XX, dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica con una carrera que le valió dos premios Óscar por sus actuaciones en The French Connection y Unforgiven. Tras alejarse de la actuación en 2004, se dedicó a la escritura y la pintura en la tranquilidad de Santa Fe.

Nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, Hackman descubrió su pasión por la actuación desde temprana edad, inspirado por estrellas como James Cagney, Errol Flynn y Marlon Brando.

Su formación artística comenzó en la prestigiosa escuela Pasadena Playhouse en Los Ángeles, donde dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación a los 30 años.

El fallecimiento del actor marca el fin de una era en la historia de Hollywood, dejando un legado inolvidable en la industria cinematográfica.