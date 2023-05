Santy Lo presentará su música en London Pub

Con apenas 22 años, Santy Lo ya ha pisado importantes escenarios como Fiestas del Pitic y el Festival Alfonso Ortiz Tirado, pues además de cantar, esta talentosa hermosillense también compone la letra de sus canciones.

El próximo viernes 26 de mayo, Santy Lo se presentará en London Pub, en una amena velada donde compartirá canciones de su autoría y en entrevista para EXPRESO compartió la invitación: “ Vayan a London Pub este viernes, voy a cantar canciones de mi autoría y pasaremos un rato muy agradable ”, comentó.

Respecto a lo que ella desea transmitir en sus composiciones, Santy dijo: “ tengo experiencias propias, tengo composiciones de experiencias ajenas de la gente que veo a mi alrededor o simplemente algo que me de creatividad, pero trato de que siempre una canción tenga un mensaje claro y concreto ”.

Sobre sus principales influencias musicales, la sonorense, quien tiene en su haber más de 35 composiciones, destacó que siempre a admirado a la cantante británica Adele: “ yo cuando me di cuenta de que quería cantar y de que me gustaba cantar fue por Adele, ella es mi mayor inspiración, su voz me fascina, es una artista muy completa, la admiro demasiado ”.

Sobre el género musical al que se dedica comentó: “ me gustan mucho todos los géneros, soy cero ‘chiquiona’ pero busco enfocarme en la balada pop, en este momento esa es mi línea ”.

Compartió que, aunque le gusta todo tipo de música, le parece que a la escena actual le falta algo: “ese es un gusto personal, veo que últimamente (no digo que esté mal porque me gusta toda música) pondría un poco más sentimiento o poesía en las letras”, culminó.

La sonorense promociona actualmente el sencillo “Ahora o nunca” que ya se encuentra en las distintas plataformas digitales.