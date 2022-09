Roger Waters cumple 79 años

Uno de los principales referentes culturales y políticos de la historia cumple 79 años de edad.

Roger Waters es uno de los músicos más destacados en la historia; compositor británico y cofundador de la icónica banda Pink Floyd, este martes cumple 79 años de vida, con un legado musical y de activismo que sigue vigente en la actualidad.

A lo largo de su carrera, el músico británico, se ha involucrado en varias causas altruistas y políticas, que alterna junto con su profesión musical.

El músico es hijo de Eric Fletcher Waters, quien fue líder del Partido Laborista, del Partido Comunista de Gran Bretaña, el cual fue abatido en Italia cuando Roger tenía tan sólo cinco años.

Hoy en día, Waters es considerado como un referente cultural y político para distintas personas, pues cada que tiene la oportunidad, durante sus presentaciones, lleva a cabo una serIe de críticas y señalamientos a personajes al frente de la política, como al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a quien en una ocasión denominó como neofascista.

En días recientes, el intérprete fue entrevistado por CNN a quien les dijo que Estados Unidos y la OTAN son los responsables del conflicto que hay en la guerra en Ucrania.

Tras esto, esta leyenda del rock fue incluido en la lista negra del portal "Mirotvórets", el cual publica datos de personas consideradas peligrosas para Ucrania, pues según el sitio web Waters ha cometido actos conscientes contra la seguridad nacional de la región.

En agosto pasado, Roger ofreció un concierto en Washington D.C., donde colocó en pantallas el mensaje "Fuck the Supreme Court", esto en protesta por la prohibición del aborto en Estados Unidos.

En enero del 2019, también ayudó a la repatriación de un grupo de niños de Trinidad y Tobago, los cuales fueron llevados a Siria para unirse al Estado Islámico, por lo que fueron separados de su familia. El músico portó dinero para posibilitar que la madre de los pequeños se reuniera con ellos, luego de ser separados.

En términos musicales, durante el primer trimestre del 2008, Roger Water grabó un tema junto a Gustavo Cerati, que tuvo como propósito ayudar a la Fundación Alas, que impulsa programas de desarrollo infantil.

Tras su salida de la agrupación Pink Floyd, Waters ha lanzado cuatro discos de estudio, cuatro en vivo y uno recopilatorio, así como algunos sencillos; su último álbum con dicho grupo fue "The Final Cut" en 1983.

Roger Waters regresará a México el próximo mes en donde se presentará en el Palacio de los Deportes el 14 y 15 de octubre, como parte de su gira "This is not a drill".