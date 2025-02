La cantante y el actor Lucien Laviscount se enamoraron durante la filmación del videoclip 'Puntería'.

Casi tres años después de su separación de Gerard Piqué, presuntamente Shakira ha comenzado una relación con el actor Lucien Laviscount, reconocido por su papel en la serie 'Emily en París'. Según DailyMail, la cantante colombiana y Laviscount se enamoraron durante la grabación del videoclip de 'Puntería', en el que también participó Cardi B y que ya acumula más de 62 millones de reproducciones.

Lucien Laviscount, un actor francés de 32 años, también fue protagonista de la película 'En Esta Época del Próximo Año' en 2024. Además, es modelo y ha trabajado con marcas de renombre como Dolce & Gabbana.

Por otra parte, Shakira compartió en una entrevista cómo fue que su música la ayudó a sanar mientras se separaba de Gerard Piqué, padre de sus hijos Milán y Sasha.

"He aprendido que mi música tiene un efecto terapéutico. He pasado por un par de años difíciles, personalmente, ya sabes, con la separación y todo eso, pero la música ha sido como el pegamento que me ha vuelto a unir".

Las canciones evolucionan, viven su propia vida... evolucionan en la vida de las personas. Se convierten en la banda sonora de muchas personas, incluido yo mismo. Recuerdo capítulos de mi vida a través de mi propia música y dónde me encontraba en ese momento emocional y mentalmente" , externó.

La colombiana también explicó que ella se hace cargo de sus hijos, Milan y Sasha y que nadie le ayuda, por lo que siempre trata de estar bien para ellos.

"Estoy a cargo de estos dos niños, estos bebés que tanto y dependen de mí y soy madre soltera, no tengo esposo o ama de casa que me ayude" , puntualizó.

Hace unos días la colombiana ganó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino por Las Mujeres Ya no Lloran que dedicó a los inmigrantes latinos.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país. Ustedes son amados, ustedes valen la pena y siempre lucharé con ustedes" , aseveró.