"Fue un malentendido", Fidel de Marca Registrada se disculpa con Belinda

Fue en una entrevista que Fidel fue cuestionado sobre los tatuajes, a lo que él se autonombró "anti-tatuajes de ojos", refiriéndose al polémico tatuaje de Christian Nodal.

Fidel Castro, vocalista de Grupo Marca Registrada, le ofreció una disculpa a Belinda por hacer un comentario sobre los tatuajes que se hizo Christian Nodal en honor a la cantante cuando eran pareja.

Fue en una entrevista que Fidel fue cuestionado sobre los tatuajes, a lo que él se autonombró "anti-tatuajes de ojos" , refiriéndose al polémico tatuaje de los ojos de Belinda que Nodal se hizo en el pecho.

"No, nosotros somos anti-tatuajes de ojos. Y no tenemos dinero para andar repartiendo” , dijo Fidel para un creador de contenido el mes pasado.

A raíz de dicha declaración, la intérprete de 'Sapito' canceló la colaboración musical que preparaba con la banda sinaloense.

Te puede interesar Belinda seguirá en el regional mexicano; graba canción con Marca Registrada

Ahora, en rueda de prensa con los medios de comunicación, misma que fue transmitida por Ventaneando, el intérprete de 'El rescate' fue cuestionado sobre la decisión de Belinda.

"Fue un malentendido, nomás, con relación al pasado de la muchacha (Belinda) y a mí no me incumbe eso, lo que haya pasado ni lo que diga la gente de ella" , comentó Fidel.

“Atacan muy feo a la muchacha por su pasado, sin saber lo que ella realmente haya pasado y a nosotros no nos incumbe. Y hay un respeto, pero tal vez ella de tanto que le estuvieron ahí hostigando tomó esa decisión y la decisión que haya tomado está bien de nuestra parte" .

Pese a lo sucedido, Castro dejó en claro que Marca Registrada todavía tiene interés en cantar con Belinda, si ella toma la decisión de retomar la colaboración que preparaban antes de este incidente.

“Nosotros somos unas personas maduras, nosotros no tenemos algún resentimiento, si ella quiere volver a grabar, y me habla y quiere grabar otra canción, yo voy y la grabamos, no pasa nada” , finalizó.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre el tema, ni tampoco sobre las recientes declaraciones de Babo, vocalista de Cartel de Santa, que reveló que no volvería a trabajar con ella después de filtrar a un medio la canción que preparaban juntos.