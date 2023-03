Natanael Cano aparece cojeando en público luego de conflicto en Cancún

Después de los hechos violentos en Cancún, el cantante apareció al ojo público con un bastón y con mal humor.

El llamado "Rey de los corridos tumbados", Natanael Cano, fue captado en el Aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que fuera involucrado en una aparente persecución en Cancún, lugar en el que hace algunos días festejó su cumpleaños número 22.

El cantante reapareció cojeando y con un bastón mientras portaba una sudadera rosa. En el video tomado por la reportera Berenice Ortiz, se observa que la prensa comienza a cuestionarlo sobre su estado de salud.

Sin embargo, él se limita a seguir caminando sin decir una palabra. Tras esto, una periodista le pregunta sobre su actitud con ellos, a lo que el intérprete de "Y si me miran" dice: "(no contesto) porque no estoy haciendo una rueda de prensa.

Asimismo, el artista aprovechó para mandar un mensaje a sus fanáticos: "Nos vemos en el concierto del 30 de mayo, en la Ciudad de México".

El encuentro con los periodistas no fue del todo bueno, pues en algún punto mencionó: "Ya me cansaron".

De las únicas preguntas que contestó fue si le desagrada que sus fanáticos le pidieran fotos a lo que dijo: "No, obvio no me molesta" y cerró la conversación con un "luego los invito".

La "entrevista" generó división de opiniones en redes sociales, pues mientras algunos calificaron la reacción de Natanael como "arrogante".

¿Qué pasó en Cancún?

Resulta que el pasado fin de semana, el famoso viajó a Cancún en donde realizó una reunión con amigos con motivo de su cumpleaños, pero en redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes de su aparente camioneta en la que se mostraban impactos de balas.

De acuerdo con algunos medios locales, fue visto en uno de los antros más famosos de la zona hotelera en donde protagonizaría una riña con un empresario.

El conflicto escalaría y testigos mencionaron que la discusión llegó al estacionamiento del hotel y "terminó" en una balacera en las calles de la ciudad.

Los usuarios de redes sociales relacionaron a Cano con la persecución que se realizó en la madrugada del 25 de marzo, en donde este habría abandonado su camioneta.

Reportes oficiales señalaron que el vehículo fue encontrado por la mañana con las llantas ponchadas y dos impactos de bala en el lugar del conductor.

Si bien hasta el momento la versión no ha sido comprobada, Natanael publicó en su InstaStorie un mensaje: "Me arruinaron mi cumpleaños por algo que ni hice. Nimodo", escribió junto a una fotografía. "Una disculpa a mi gente de Cancún", posteriormente esta fue borrada.

Natanael Cano en su Instagram tras riña en Cancún. (Foto: Redes / EXPRESO)