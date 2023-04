Bad Bunny y el polémico mensaje a Harry Styles en Coachella

La presentación del 'Conejo Malo' en el famoso festival en California vino acompañado de controversia.

El famoso cantante Bad Bunny tuvo una exitosa presentación en el primer día del festival Coachella en Indio, California, con una actuación de más de dos horas sobre el escenario. Sin embargo, un particular mensaje al final de su presentación encendió la polémica entre los asistentes e internautas.

La estrella de reguetón ya había advertido a sus seguidores en días previos al show sobre algo que "tenía que decir", pero que se lo guardaría hasta la noche en el famoso Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

Entre los hits con los que el 'Conejo Malo' deleitó a los asistentes estuvieron "Tití me preguntó", "Efecto", "Te boté", "El apagón", "Safaera", "Yonaguni", "Callaíta" y "Me porto bonito".

No obstante, había colgado una fotografía en su perfil de Instagram, el cual permaneció inactivo hasta antes del show. En el post, dejó un mensaje para sus 45 millones de seguidores:

" Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana en Coachella… " escribió en una publicación que alcanzó poco más de 7 millones de "me gusta".

El anterior mensaje del reguetonero dejó a la expectativa a sus fans y tal parece que las cumplió sobre el escenario. Sin embargo, al cerrar el concierto, Bad Bunny lanzó un mensaje que le valió decenas de críticas.

La última pista que Benito interpretó fue "Después de la playa". En medio de aplausos y gritos, sobre la pantalla del escenario apareció un mensaje en el que se leía "Benito podría hacer 'As It Was', pero Harry nunca podría hacer 'El Apagón'".

El mensaje fue en alusión al exintegrante de One Direction, quien en 2022 estrenó su sencillo "As It Was" como parte del álbum Harry’s House. La pista alcanzó el éxito mundial y en YouTube acumula 487 millones de reproducciones.

Bad Bunny’s Coachella set displayed a tweet about Harry Styles on the screen:



“goodnight benito could do as it was but harry could never do el apagon” pic.twitter.com/JRh4lvixqF — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

Harry Styles es uno de los cantantes favoritos del momento, por lo que el mensaje de Bad Bunny provocó el descontento de usuarios en redes sociales.