Hija de Babo sale sin maquillaje y pide disculpas

"Una disculpa a todos los que se conectaron y me veía así toda pixelada. La neta no tenía buena señal, apenas acabo de solucionar eso", comenzó explicando la hija de Babo en sus historias de Instagram.

La semana pasada Babo fue tendencia por el video explícito que se filtró desde su cuenta exclusiva de OnlyFans hacia el resto de la red. Y si bien los fans de Cartel de Santa sabían que el rapero de 46 años tenía hecha la práctica del "pearling" en su miembro genital, algunos quedaron impactados con las imágenes de la versión del video "Piensa en Mí" que se compartió en la plataforma de contenido pago y para adultos.

Pero uno de los efectos colaterales fue la popularidad que alcanzó la hija del artista, que también se dedica a la música, especialmente al hip-hop, y que recientemente ha lanzado nuevos sencillos. Bárbara Dávalos tiene de nombre artístico Barbarela y, al igual que su padre, también cosecha suspiros en su cuenta de plataforma de pago.

A través de un breve video, la joven artista también se excusó acerca de su aspecto.

"Y pues también sorry por no estarme maquillando ni así. La neta ya sé que están acostumbrados a que cuando me ven así en temas de prensa y todo ese rollo, siempre ando arreglada" , fue parte de lo que dijo Barbarela, al explicar que casi nunca sus fans la ven al natural o sin maquillaje.