Julio Iglesias desmiente falsos rumores sobre su estado de salud

A través de Instagram el cantante aclaró dudas y falsos rumores sobre su salud y sobre padecer Alzhéimer.

Julio Iglesias se ha mantenido alejado de los escenarios en los últimos años, lo cual ha levantado sospechas de que el cantante de casi 79 años podría encontrarse mal de salud. Hace unas semanas, su colega y amigo José Luis Rodríguez "El Puma" se manifestó en redes para negar que él hubiera propagado la versión de que el padre de Enrique Iglesias estaba delicado.

Ahora, el propio Julio Iglesias, a través de su cuenta de Instagram aclara las versiones sobre su salud y sobre lo que algunos han propagado: que está muerto. Rara vez el intérprete de "Me olvidé de vivir" hace uso de las redes para aclarar versiones mal intencionadas, pero en esta ocasión lo hizo y negó que padeciera alzheimer y usara silla de ruedas para poder moverse; confesó que tiene muchas ganas de regresar a un estudio de grabación y volver a cantar.

"No suelo responder a esas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios; estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre". Iglesias, que suele postear en redes momentos de su carrera, y no cuestiones personales, remató diciendo que está "vivito y coleando".

"Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo 'Y tú lo sabes' y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja".