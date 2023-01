Famosos reaccionan a comportamiento de Bad Bunny

"En general, lo que hizo fue tremendamente mal, no creo haya sido corrector, pero la gente sigue llenando los estadios", comentó a pregunta expresa Derbez.

Eugenio Derbez y Noelia son algunos de los famosos que se han pronunciado contra el maltrato que Bad Bunny dio a una fan a quien le aventó su celular cuando esta quiso tomarse una foto con él.

Mientras el comediante mexicano consideró que la gente es quien da y quita el poder, la cantante apoyó el tweet de un tercero que calificó al boricua como un "crápula convertido en artista".

"La gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita; yo nunca lo he hecho, he estado en las peores aglomeraciones, cuando ustedes mismos (la prensa) vienen a ponerme un micrófono en la cara y me pegan, sé que no lo hacen con el fin de molestarme" , agregó.

La intérprete de "Tú", en tanto, redondeó el apoyo al mensaje de un fan, redactando "Nada más acertado que esta opinión en el caso del ídolo de la juventud actual".

El cantante colombiano Jorge Celedon no criticó, pero si ha pedido a través de su cuenta de Twitter que le ayuden a encontrar a la chica agredida.

"Le quiero regalar uno nuevo", escribió el cafetalero, contabilizando desde ayer cerca de 50 mil likes, entre ellos el de "El Borre", integrante de La Banda la Distintiguida, de Mazatán.

El también boricua Farruko, intérprete de "Pepas" y recién convertido al cristianismo, apuntó en su Instagram los costos de ser exitoso. Sin jamás mencionar a Bad Bunny, deja entrever la indirecta al iniciar su mensaje diciendo que hay panas (compañeros) que están siendo presa de la fama.

"La sobre aceptación tuesta, shifla y jode a los artistas, son seres humanos también y los artistas caemos en ese juego creyendo que esa aceptación es real y para siempre, por eso muchos terminan en depre o quitándose la vida" , indicó.

A lo hecho por el conejo malo, Chumel Torres reaccionó con un mensaje irónico.