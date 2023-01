Ariana Grande lanza canción en TikTok

Para interpretar al personaje de dicha cinta, Ariana tuvo que teñirse el cabello de rubio, o por lo menos eso es lo que sospechan sus seguidores.

Ariana Grande es una cantante y actriz estadounidense que a lo largo de los años se ha convertido en una de las principales figuras juveniles con fama a nivel mundial. Desde su papel de Cat en la serie de Nickelodeon, Victorious, ha conseguido múltiples reconocimientos y hasta protagónicos en la pantalla grande.

Y es que el director de cine, John M. Chu, confirmó que la también compositora formará parte de la adaptación cinematográfica "Wicked: Parte uno" inspirada en El Mago de Oz.

"Wicked" es también uno de los musicales de mayor éxito de Broadway, y será llevada a los cines en el 2024. La historia se basa en la novela de 1995 de Gregory Maguire pero en esta ocasión tendrá efectos especiales y canciones por lo que se convertirá en la próxima película de fantasía musical.

¿Por qué cantó Ariana en TikTok?

Recientemente la también empresaria, borró de su descripción de Instagram que es cantante y los internautas comenzaron a especular si la artista ya no volvería a cantar.

El motivo por el cual subió el video a TikTok fue para responder a un comentario en el que le cuestionan por qué ya no es una cantante.

No obstante, respondió cantando el tema "Somewhere Over The Rainbow" que presuntamente forma parte del soundtrack de Wicked.

"Quería cantarte algo pero no quiero cantar nada que no sea "Ozian" en este momento :) me mantengo en mi pequeña burbuja por ahora... hecho con mucho amor", describió.

La publicación ya tiene más de 19 millones de vistas y también fue publicado en las historias de su Instagram.