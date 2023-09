Vive Yahritza Martínez momento incómodo en un bar

La situación se volvió viral gracias a la usuaria de TikTok @sol_vargas01, quien compartió el instante exacto en que una mujer dentro del establecimiento rechaza un gesto de Yahritza.

La cantante Yahritza Martínez, conocida como la líder de la banda "Yahritza y su Esencia," se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales luego de que circulara un video en el que se la observa enfrentando un incómodo momento en un bar.

La situación se volvió viral gracias a la usuaria de TikTok @sol_vargas01, quien compartió el instante exacto en que una mujer dentro del establecimiento rechaza un gesto de Yahritza.

En el video, se puede ver a Yahritza intentando dar un beso a la mujer, quien evidentemente la rechaza, dejando a la cantante visiblemente molesta por la situación.

Hasta el momento, el video ha alcanzado la impresionante cifra de 1.4 millones de reproducciones, acumulando más de 58 mil "likes" y generando una serie de comentarios por parte de los usuarios de la plataforma:

"No le creo ni una sola disculpa a esa tal Yahritza", "Dinero no mata la belleza", "No sé quién sea esa chica, pero ahora soy su fan. Bien hecho", "En ese momento sintió el verdadero rechazo", son solo algunas de las reacciones de los internautas.

¿Quiénes son Yahritza y su Esencia?

La banda "Yahritza y su Esencia" está encabezada por una talentosa adolescente de tan solo 15 años llamada Yahritza Martínez, quien proviene de Yakima, Washington, pero tiene raíces mexicanas a través de su padre.

Desde la temprana edad de cinco años, Yahritza Martínez tenía claro su deseo de formar parte de la industria musical. Hoy en día, junto a sus dos hermanos, Armando y Jairo, han logrado convertirse en un auténtico fenómeno musical.

El canal de YouTube de los tres hermanos cuenta con más de un millón de suscriptores, mientras que en su perfil de Spotify han superado la cifra de 11 millones de oyentes, consolidándose como una revelación en el mundo de la música. La banda promete seguir cosechando éxitos y expandiendo su influencia en el ámbito musical.