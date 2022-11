El emotivo momento de Santa Fe Klan que hizo llorar a Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio recibió un homenaje en los Premios de la Radio, y uno de los que le compartieron el escenario con ella fue el rapero mexicano Santa Fe Klan, quien hincado le cantó y conmovió a la intérprete de "Rata de dos patas".

Santa Fe apareció en el escenario y cantó el tema "Se acabó", al tiempo que Paquita, quien estuvo sentada en un sillón, lo escuchaba atentamente; el cantante de 22 años le tomó la mano y la abrazó en medio de su presentación, mientras que la artista lloraba emocionada.



En un segundo momento de la velada, Paquita cantó una de sus clásicas canciones: "Rata de dos patas", la cual prendió al público y le sacó varias sonrisas al rapero.

"Es un honor compartir el escenario con usted jefa", escribió el joven cantante en una foto que Paquita mosteó en sus redes, en la que ambos aparecen platicando.

Maya Nazor, pareja y madre del hijo de Santa Fe Klan fue una de las asistentes, y en sus redes capturó algunos de los momentos de la noche, por supuesto que no podía faltar una instantánea de la parejita.

El buen momento de Samta Fe Klan

Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, vive un buen momento en su vida, hace poco se estrenó como papá y se suma al mundo de Marvel al cantar uno de los temas de su próximo filme "Black Panther: Wakanda forever".

"Soy", forma parte del soundtrack de la cinta en la que actúa el mexicano Tenoch Huerta en el personaje de Namor.

"Estoy contento de representar a toda mi raza, agradecido con Camilo Lara, quien fue el que me invitó, y con muchas ganas de seguir en estos proyectos. Creo que no es la única vez que me verán en esto del cine, también me gusta hacerla de actor" dije el rapero entrevista