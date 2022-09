"El detalle es bonito pero odio al Dr. Simi", Albarrán destruye peluche

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, destrozó un peluche del Dr. Simi que le lanzaron sus fans durante un concierto en Bruselas, Bélgica.

Un video que circula en redes sociales muestra cuando el cantante tomó el muñeco en el escenario, le quitó la cabeza con las manos y continuó destrozando el peluche con la boca, para después aventar sus pedazos al público. El guitarrista Joselo Rangel ayudó a Albarrán al final.

"El detalle es muy bonito pero la verdad es que odio al Dr. Simi, perdón eh, pero muchas gracias, muchas gracias querían sangre", dijo Albarrán con tono bromista.

Aunque hubo personas que rieron por lo que hizo el cantante, otros tantos abuchearon a la banda y lanzaron rechiflas.

Usuarios de Twitter opinaron a favor y en contra del acto, e incluso algunos hicieron le hicieron memes.

La costumbre de lanzar muñecos de Dr. Simi en conciertos

El público mexicano adoptó una nueva costumbre: arrojar peluches del Dr. Sim, personaje que representa a una farmacéutica nacional, a las estrellas internacionales en sus conciertos en el País y en el extranjero.

El origen del lanzamiento de muñecos tuvo lugar en el festival Corona Capital de la Ciudad de México el año pasado, cuando un fan le arrojó un peluche de Dr. Simi a la cantautora noruega Aurora.

La reacción de la intérprete fue graciosa e inesperada: levantó a Dr. Simi y lo abrazó. Todo quedó grabado en el video de la retransmisión del concierto en directo y se convirtió en algo viral que pronto repitieron más personas con otras celebridades.

My Chemical Romance, The Strokes Mac DeMarco, Coldplay, The Killers, Gorillaz, Los Tigres del Norte, Chvrches, Kard y más, son algunas de las figuras que también recibieron el "souvenir".

Los muñecos provienen del proyecto CINIA, que emplea a cerca de 400 colaboradores con discapacidades sensoriales, intelectuales o motrices en Cholula, Puebla.