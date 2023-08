Luis Ángel "El Flaco" manda emotivo mensaje por muerte de su hija

Agradeció los mensajes de apoyo y amor que ha recibido, y pidió respeto para este difícil momento.

El cantante Luis Ángel "El Flaco" rompió el silencio este lunes 14 de agosto para compartir su dolor por la muerte de su hija María Fernanda, de 21 años. La joven murió ahogada el pasado sábado en el mar de Mazatlán.

En un comunicado, "El Flaco" describió su dolor como el "más grande que uno pueda sentir". Agradeció los mensajes de apoyo y amor que ha recibido, y pidió respeto para este difícil momento.

El cantante también compartió algunos detalles del accidente de su hija. María Fernanda se metió a nadar en estado etílico y ya no pudo salir. Era de noche y había señalamientos de que la marea estaba peligrosa, sin embargo aún así se metió a nadar.

"Jóvenes que andan en el d"$·"$, la fiesta, en todo lo que es el d&%·$%, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo, dejan un vacío muy cabrón", dijo el cantante.

"Padres, cuiden a sus hijos aunque se los echen de enemigos, aunque se enojen, hoy en día hay muchas libertades que cuando nosotros crecimos y estábamos morros era bien distinto, hoy no sé; de repente nos falta esa fuerza para estar presentes ahí", aconsejó.

El cantante reiteró su llamado a la juventud para que piense las cosas antes de hacerlas, pues no siempre hay oportunidad de comenzar otra vez. "Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no fue sólo un susto, mi hija se fue", dijo.

Luis Ángel "El Flaco" se encuentra de luto por la pérdida de su hija. Pide a sus fans y seguidores que respeten su privacidad en este difícil momento.