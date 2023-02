Profeco tiene a Ticketmaster en la mira

La estrategia de Ticketmaster de priorizar sus ventas a tarjetahabientes de ciertas tarjetas de crédito es "discriminación a la venta", dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

La Profeco solicitó a la empresa que cambie su política de ventas exclusivas a ciertos bancos, ya que se considera grave no dar oportunidad a todos los consumidores de adquirir boletos.

"Es algo grave y delicado de parte de la empresa, y eso me parece importante que lo cambien y si no lo cambian, iremos a tribunales" , añadió que no se puede hacer discriminación en la venta de boletos y solamente permitir que los de un banco puedan comprar los boletos.

Sheffield dijo que también ya dijeron a los directivos de la empresa que tienen que aplicar una devolución automática en caso de cancelación de eventos, que incluya tanto el costo del boleto como el reembolso por el cargo del servicio, lo que ya aceptó Ticketmaster.

Concierto de Bad Bunny

Recordó que avanza el reembolso a los clientes que compraron boletos para el concierto de Bad Bunny en diciembre y que no pudieron entrar por los problemas de intermitencia del sistema de Ticketmaster, ya que la empresa les informó que recibió 2 mil 997 solicitudes de reembolso hasta el 5 de enero, de las cuales, hasta el 20 de enero se pagaron mil 601 indemnizaciones.

Hace casi dos semanas, el 20 de enero, la empresa de boletaje envió a Profeco información de que no se ha terminado el proceso de indemnización ya que solamente enviaron evidencia de que pagaron a mil 601 personas, es decir, están pendientes mil 396 solicitudes por los conciertos que el artista ofreció en diciembre.