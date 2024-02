Carin León arrasa en un Premio Lo Nuestro con mucho sabor sonorense

En la entrega, además del multigalardonado Carin León, hubo otros 5 sonorenses nominados, entre ellos Yuridia, Christian Nodal, Alfredo Olivas, Luis R. Conriquez y Michelle Maciel.

Carin León arrasó en la 36va edición de Premio Lo Nuestro, celebrada en el Kaseya Center de Miami el 22 de febrero, obteniendo un triunfo abrumador. Además de él, otros cinco sonorenses estuvieron nominados, incluyendo a Yuridia, Christian Nodal, Alfredo Olivas, Luis R. Conriquez y Michelle Maciel.

Carin León y Maluma fueron los más laureados de la noche, llevándose cada uno cuatro premios, los cuales recibieron simultáneamente.

Carin subió al escenario con Maluma para recibir el galardón por 'La Mezcla Perfecta Del Año' por su canción 'Según Quién', pero se sorprendieron al recibir más reconocimientos. También se hizo acreedor a los premios de 'Colaboración Del Año - Música Mexicana', 'Artista Masculino Del Año - Música Mexicana' y 'Canción Norteña Del Año' por su tema 'Indispensable', del álbum 'Colmillo de Leche'.

"Arriba Hermosillo, Sonora; arriba Medellín, Colombia" , expresó León mientras recibía sus galardones.

Al ganar el Premio Lo Nuestro a La Mezcla Perfecta del Año por su éxito 'Según Quién', Maluma y Carin León reciben además los premios a Colaboración del Año - Música Mexicana... ¡Pero no es todo! En el mismo momento @carinleonofi y @maluma se llevaron 2 premios más cada uno pic.twitter.com/RgaoV377Sd — Univision Canada (@UnivisionCanada) February 23, 2024

Yuridia se lleva tres premios

Yuridia también se llevó tres premios. Junto a Ángela Aguilar, ganó en la categoría de 'Mariachi/Ranchera Del Año' con 'Qué Agonía'.

"¡Es la primera vez que gano uno de estos, mamá! ¡Gracias a mi tierra Sonora!" , expresó Yuridia.

Además, obtuvo el premio en la categoría 'Artista Femenina Del Año - Música Mexicana' por la 'Canción Banda del Año' con '¿Y qué tal si funciona?' en colaboración con Banda MS de Chuy Lizárraga. También estuvo nominada como 'Artista Femenina del Año', título que ganó Karol G.

Sonorenses derrochan talento sobre el escenario de Premio Lo Nuestro

Carin León protagonizó un momento memorable junto al cantante estadounidense Kane Brown, presentando el lanzamiento mundial de su colaboración 'The One (Pero no como yo)', siendo la primera vez que un artista country actúa en este escenario. Además, compartió escenario con Ana Bárbara, galardonada con el 'Premio Lo Nuestro a la Trayectoria 2024', interpretando un fragmento de 'Lo busqué'.

Por otro lado, Yuridia, nominada en siete categorías, se presentó por primera vez en esta importante gala junto a Ángela Aguilar, deleitando al público con el tema 'Qué Agonía', sencillo que forma parte de su álbum 'Pa' Luego Es Tarde'.