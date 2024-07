Playa Limbo llega a Sonora ¡con disco nuevo!

En entrevista para e Media, la agrupación dio detalles del concierto que presentarán en el Festival Mar Bermejo 2024

Una fiesta para recordar lo mejor del pop de los años 2000 es lo que traerá Playa Limbo a Guaymas este viernes 12 de julio en el marco del Festival Mar Bermejo 2024, donde presentarán una "probada" de lo que será su nueva gira "Hora Cero" tras el lanzamiento de su nuevo disco el pasado 4 de julio.

" Estamos estrenando este álbum que se llama 'Hora Cero' y presentando el tercer sencillo que se llama 'Tú'. Es un disco que quisimos hacer porque queríamos irnos a las bases del pop a la de los inicios de Playa Limbo (...) lo grabamos en Guadalajara con Edgar Huerta, que es el tecladista y productor de Belanova ", dijo Servando Yáñez, baterista de Playa Limbo, en entrevista exclusiva con e Media.

" Es un adelanto de nuestra gira 'Hora Cero'. El show como tal en forma es en octubre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Pero sí, ya estaremos tocando temas del nuevo, del nuevo disco, con la estructura del nuevo show y bueno, muy emocionados de pisar tierras sonorenses ".





DE VUELTA A LOS ORÍGENES

También explicó que "Hora Cero" retoma los orígenes de Playa Limbo en el pop, un género que considera necesita revindicarse tras la fuerza que ha tomado el reggaetón y el corrido tumbado en los últimos años.

" Nosotros siempre hemos sido fiel al pop (...) es lo que nos nace, es lo que nos sale. Hay grupos o solistas que van un poco con la tendencia y lo cual es respetable, pero bueno, nosotros no (...) lo que nos nace es hacer pop siempre con guiños a muchos géneros como como lo es el funk, el reggae inclusive, pero siempre con la base del pop ", comentó.

Con "Hora Cero" vuelven a cantarle al amor y al desamor, pero también incluyen el tema de la salud mental.

" Son diez temas. Obviamente como nosotros siempre hablamos del amor, del desamor, pero también nos dimos la libertad de hablar un poco más de temas como la depresión o o dejar de querer cumplir expectativas no, que que la gente a veces nos pone. Yo creo que es un poco la libertad que nos hemos dado en este disco ", comentó.

UNA COLABORACIÓN CON SAÚL "EL JAGUAR"

En cuanto a colaboraciones en este disco, adelantó que pronto se lanzará la canción "Lloro" junto a Saúl El Jaguar.

" Aunque te menciono que no nos vamos a otros estilos, obviamente en colaboraciones pues sí nos gusta compartir. Este tema le encantó a Saúl y bueno, hicimos esta colaboración que no viene dentro del disco, eso es un bonus, pero esa canción sí viene dentro del disco. También vienen más colaboraciones, todavía estamos trabajando en ellas, por eso no puedo adelantar, pero sí, sí estamos trabajando en nuevas canciones con otros artistas ", agregó Servando.

NO TE LO PIERDAS

Concierto Playa Limbo

Festival Mar Bermejo

Fecha : Viernes 12 de julio

Hora: 8 PM

Lugar: Malecón Turístico

Evento gratuito