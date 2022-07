Gerard Piqué habría presentado su 'nueva novia' a sus hijos

Gerard Piqué llevó a sus hijos al Mundial de Globos, donde estaría su amiga especial

Supuestamente, los hijos de Gerard Piqué ya habrían conocido a la “amiga especial” del futbolista, según información proporcionada por las “Mamarazzis”.

Las periodistas del podcast, que pertenece al Periódico de Catalunya, revelaron que fue el pasado domingo 3 de julio, cuando Piqué llevó a sus hijos al Mundial de Globos que se realizó en el Fira de Barcelona.

"Supongo que Piqué habló con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, el domingo estuvo con sus hijos", explicaron durante el programa.

Comentaron, se encontraba la "amiga especial" de Gerard, a la que describieron como una chica rubia, de 22 años, que en su momento fue identificada con la inicial "C" y que durante la jornada iba vestida de negro.

"También estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y especial. (Me cuentan) que en ningún momento se escondieron, que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo", añadieron las periodistas.

Trabajarían juntos

Las Mamarazzis revelaron entonces acerca del encuentro de Sasha y Milan con la joven: "Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué los conoce, me imagino que como una compañera de trabajo más. Yo dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja".

Las conductoras expresaron que también están informadas de que "en su entorno laboral ella no actúa como pareja de Gerard Piqué . En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más".

Las titulares del podcast también compartieron que la joven trabaja en Kosmos Global Holding S.L., que es una empresa del futbolista, además también aseguraron que cada vez más se muestran juntos delante del resto de las personas.

"Eso me hace pensar que, al menos, esta chica en cuestión a su entorno más próximo sí le habla de esa presunta relación que podría mantener con Piqué. A lo mejor lo que empezó como un rollito y parecía que tenía que ser una más que pasara por ahí, se ha convertido en algo serio y por eso la gente acaba atando todo un poco", finalizaron.