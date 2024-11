Phoenix, el hijo de Yuridia, lanza canción de corridos tumbados

El primogénito de la cantante sonorense compartió su próximo éxito musical

Phoenix Guerrero sigue los pasos musicales de su madre, pero desde su propio estilo y sello artístico.

El joven cantante está listo para su nuevo lanzamiento, esta vez, incursionando en un género musical diferente: Los corridos tumbados.

Por medio de su cuenta de Instagram, anunció que su nueva canción "El Tiempo s Oro" ya está disponible en plataformas digitales y que su video oficial también puede verse en YouTube.

" Hablemos luego, no quiero pleitos, si te alejaste ya no es mi pedo, yo me conformo, mi tiempo es oro, pues el billete nunca se hace solo ", se puede escuchar en una estrofa de la canción de Finix (nombre artístico de Phoenix).

En cuanto al video musical, de 2:39 minutos de duración, se ve al joven cantante en su estudio junto a tres músicos que lo acompañan con guitarras y contrabajo.