Preocupa a fans revelación de Peso Pluma; este es el trastorno que sufre

Consideró importante que las personas que como él tienen este tipo de ataques, acudan con un especialista.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, nacido en Guadalajara, ha conseguido títulos siendo artista del género regional mexicano.

En una entrevista para el medio estadounidense The New York Times, reveló que sufre ataques de ansiedad, y consideró importante que las personas que como él tienen este tipo de ataques, acudan con un especialista.

"Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad (...) es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello" , dijo a NYT.

Recientemente el cantante se vio obligado a cancelar una serie de presentaciones en Tijuana, por supuestas amenazas de un cártel.

Y es que algunas letras de sus canciones hacen apología al narcotráfico, pero la fama es la que puede ser más abrumadora, ya que está expuesto a millones de comentarios y opiniones en redes sociales.

Te puede interesar En medio de amenazas, Peso Pluma se presenta en los MTV Video Music Awards

Además, superó al puertorriqueño Bad Bunny en los premios Billboard Latin 2023, con 8 premios se colocó como el artista más premiado de la noche.

En la entrevista con el medio estadounidense también reveló que pese a que su gran inspiración en la música regional fue Chalino Sánchez, él no se identificaba con esa forma de vestir.

Y es que los mexicanos, por lo general, son estigmatizados en el extranjero por usar 'botas y sombrero', cosa que no forma parte de la personalidad de Peso Pluma que prefiere usar otro estilo en su vestimenta.

"Desde que era niño, mis géneros favoritos siempre han sido el reguetón y el hip-hop (...) por eso no uso sombreros. No uso las botas. No soy eso" , dijo al New York Times.

El joven cantante de tan sólo 24 años mencionó que en el futuro podría hacer nuevas colaboraciones con artistas como Cardi B, ASAP Rocky y Post Malone.

Algo que, según él, nunca se habría imaginado. En la entrevista mencionó que le causó gran emoción ver la reacción de otros cantantes como Taylor Swift durante su participación en los MTV Video Music Awards.

Que por si fuera poco, es el primer mexicano en interpretar un número en dicho evento.