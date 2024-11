Pepe Aguilar defiende a Ángela tras ser desmentida por Cazzu

El cantante se pronunció luego de que la rapera argentina desmintiera las declaraciones de la esposa de Christian Nodal

Pepe Aguilar salió en defensa de su hija Ángela Aguilar, luego de que Cazzu la desmintiera por decir que tenía conocimiento de su relación con Christian Nodal antes de hacerse pública.

En una entrevista para el programa Luzu TV, la rapera argentina no sólo negó las declaraciones de la cantante mexicana, sino que también reveló cómo fue que se enteró de la relación del padre de su hija poco tiempo después de que ambos se separaron.

“ Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, se sugiere que yo formé parte de un plan lo cual me siento en la necesidad de refutar y decir que es mentira ”, dijo Cazzu.

“ A mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto. Hubo la pregunta de ‘¿hay alguien más?’ La respuesta fue no, yo me enteré de la relación de ellos de la misma manera en la que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios, de redes, de cosas ”, comentó.

Viendo la entrevista de Cazzu, tengo que decir algo…

Las lágrimas de la amiga durante el video al escuchar la versión de Cazzu, dice mucho. Se ve que hubo mucho dolor, qué pasaron días oscuros que Cazzu sufrió tanto, que ella aún la ve y le duele recordarlo. pic.twitter.com/TBoE6PwgBO — Lisha (@LiMissha) November 1, 2024

El mensaje de Pepe Aguilar

Luego de las declaraciones de Cazzu, los internautas atacaron a Ángela Aguilar y reiteraron que ella fue la amante de Nodal mientras todavía tenía una relación con la madre de su hija.

Ante esto, Pepe Aguilar hizo una publicación para defender a su hija, y sin mencionar directamente a ninguno de los involucrados, los invitó a reflexionar con un mensaje que le dio su padre Antonio Aguilar tiempo atrás.

" Este rollo me lo decía mi papá y siempre me hizo sentido ", comenzó Pepe en sus redes, donde reposteó en sus historias de Instagram una publicación de un usuario.

“E ste eres tú, este soy yo, y estas son las personas famosas que desearías ser o poder ser. Pequeñas motas en el esquema del mundo y cuando el mundo las mira, no les importa una mierda todas las cosas que la gente logra. Los que son capaces de tener humildad y darse cuenta de que no importa una mierd* si ganaste 7 Super Bowls o 4 billones o inventaste una startup en el esquema de las cosas, es bueno. Te prometo que la mierd* que te preocupaba de que piensen de ti, no les importa una mierd* .”





Hasta el momento, Ángela no dio declaraciones al respecto. Quien sí lo hizo fue Christian Nodal al decir que él nunca le fue infiel a Cazzu y que su esposa nunca fue su amante.

“ De mi esposa no van a andar hablando así, no es una amante, no es nada de lo que ustedes dicen. Ni mucho menos lo que insinúa mi ex. Jamás fue mi amante ”, mencionó.

“ Yo se lo dije, ya no siento amor, se terminó. La responsabilidad es de dos, una relación es de dos. Que hubiera habido algún tercero en la relación, eso nunca pasó. Ella sí sabia que yo estaba con Ángela, incluso yo le pedí. ‘Oye puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda’. Me dijo, ‘yo no estoy segura de eso’ y ahí fue. Yo creí que iba a haber algo de cordialidad ”, señaló.

Tanto le cuesta aceptar que daño a una persona con sus acciones, si no la quiso para que estuvo con ella mucho tiempo, porque la ilusionaba, Christian Nodal es un cobarde infiel poco hombre



pic.twitter.com/Afvjy0ouiI — jenni (@jeymu_) November 1, 2024