"Está bien wey, no sabe montar": Pepe Aguilar critica show de Bad Bunny

En medio del inicio de su gira de conciertos 'The Most Wanted Tour 2024', Bad Bunny ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores, incluyendo a reconocidos artistas como Pepe Aguilar.

Durante una entrevista en el programa 'Todo para la mujer' de Maxine Woodside, Aguilar fue cuestionado sobre la entrada de Bad Bunny montando a caballo en su espectáculo, lo cual generó desaprobación por parte de la organización PETA y ahora, también, del propio Aguilar.

Para Pepe Aguilar, quien ha crecido en un entorno ranchero en Zacatecas, montar a caballo es algo cotidiano, y criticó la falta de destreza del trapero puertorriqueño en esta actividad, pues, recordó que tiene poca o nula experiencia trabajando con ellos.

"Está bien wey, no lo debió de haber hecho porque no sabe montar y se vio mal. Como no sabe montar, no tiene ni idea" , expresó el artista.

Aunque Aguilar reconoció la validez de las críticas de PETA sobre el bienestar del animal en un entorno tan ruidoso y frenético como un concierto, defendió el comportamiento del animal. "El caballo no estaba nervioso, estaba más tranquilo que nosotros ahorita" , afirmó.

Aguilar señaló además las señales de inexperiencia mostradas por Bad Bunny durante su monta: "Estaba agarrado de la cabeza de la silla, parecía como que se iba a ir para un lado, que se iba a caer. El único que estuvo en riesgo ahí fue él, no había nadie más en riesgo más que él" .

Sobre las críticas de PETA, Aguilar comentó que a veces la organización 'se pasa', aunque afirmó que personalmente nunca ha tenido problemas con ellos, ya que asegura tratar a sus caballos mejor que a sus propios hijos.

Por el momento, Bad Bunny continúa con su gira por Norteamérica, sin hacer comentarios públicos sobre las críticas recibidas. Mientras tanto, sus fans mexicanos y latinos esperan expectantes por un posible anuncio sobre su paso por dichos territorios.