Paul McCartney planea lanzar nuevo álbum en 2025

Por si no fuera suficiente que estuvo prácticamente todo el año dando gira por todo el mundo, Paul McCartney quiere seguir apapachando a sus fans este 2025 con un muy probable nuevo álbum inédito.

Así lo reveló el exintegrante de The Beatles en su página oficial, donde realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus fans. Uno de sus seguidores lo cuestionó sobre sus propósitos para este Año Nuevo.

"Aquí tienes uno: ¡terminar un álbum! He estado trabajando en muchas canciones pero tuve que pausarlo debido a la gira. Así que espero volver a eso y terminar muchas de estas canciones" , escribió Paul, de 82 años.

"Entonces, ¿de qué se trata? ¡Mi propósito de Año Nuevo es terminar un nuevo álbum! ¿Qué tal esto como adelanto?" .

McCartney terminó hace unos días su exitosa gira mundial 'Got Back Tour', que lo llevó a varias partes de Europa, Sudamérica y Norteamérica, incluyendo México. Su último show ocurrió en Londres, con invitados especiales como su compañero en The Beatles Ringo Starr y Ronnie Wood, de The Rolling Stones.

La última vez que el británico lanzó al mercado un disco inédito fue en 2020, con McCartney III. Este álbum fue una especie de continuación de sus dos placas clásicas: McCartney de 1970 y McCartney II de 1980. Previo a ese disco, su pasado trabajo de estudio fue Egypt Station, de 2018.

Luego, en 2021, McCartney sacó a la venta un álbum de remezclas, McCartney III Imagined, donde colaboró con artistas como Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Damon Albert y Anderson Paak, entre otros.

Y aunque no ha lanzado un disco completo en casi cinco años, el cantante celebró este año el estreno de la última canción de los Beatles, 'Now and Then', que se convirtió en un fenómeno musical.