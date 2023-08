¿Paul McCartney regresará a México? Especulan en redes posible concierto

Una misteriosa publicación del exBeatle desató las especulaciones de cientos sobre una posible presentación del músico en territorio mexicano.

La espera podría estar llegando a su fin para los fans mexicanos de Paul McCartney, quien ha dejado entrever la posibilidad de un regreso a tierras aztecas en un enigmático mensaje compartido a través de sus redes sociales. Casi seis años después de su última actuación en el Estadio Azteca, el exBeatle ha avivado las esperanzas de sus seguidores con un breve video que anuncia la extensión de su gira "Got Back" (Volví, en español) a varias ciudades, y que ha provocado especulaciones sobre una visita a México.

En el video, de tan sólo unos segundos, McCartney adelanta que su gira tendrá nuevas fechas en diferentes lugares y comparte un enlace para registrarse y recibir información exclusiva. La euforia se desató entre sus seguidores al notar un detalle revelador: la canción de fondo es "The backseat of my car", en cuya letra se menciona a la Ciudad de México: " Las luces láser son bonitas, podemos terminar en la ciudad de México ".

Esta pista ha desencadenado una ola de entusiasmo en las redes sociales, donde los fans de Sir Paul han expresado su convicción de que México será uno de los destinos de su gira. Comentarios como " Tour por México muy pronto ", " Viene a México ", " Más claro ni el agua… Mexico City. Got Back ", y " No puedo esperar para verlo " inundan las publicaciones relacionadas con el mensaje.

Más posibles señales

El hecho de que esta enigmática publicación también haya sido compartida en las cuentas oficiales de Ocesa, la principal promotora de espectáculos en México, ha alimentado aún más la esperanza de que México será parte de la ruta de McCartney.

Aunque las fechas, lugares y detalles de la venta de boletos aún no se han revelado, la emoción entre el público mexicano es palpable y está listo para recibir al icónico músico. Cabe resaltar que a lo largo de su carrera, Paul McCartney ha hablado con profundo cariño sobre México y ha reconocido su importancia en su trayectoria artística, lo que añade un toque especial a la posible visita.