Daniela Romo encara a conductor de Ventaneando y Pati Chapoy responde

Daniela afirmó que el conductor de “Ventaneando” era un “niño majadero”

Fue durante la celebración de Chantal Andere, cuando Daniela Romo encaró a Ricardo Manjarrez, dado que el conductor señaló a la cantante de no querer hablar con la prensa durante una alfombra roja, a lo que la intérprete de ‘Mentiras’ le aconsejo ser “prudente” con sus palabras.

"Hay que ser prudente con las palabras. Creo que me he ganado el respeto. Cuando dices no, es no", dijo la primera actriz frente a las cámaras.

Tras defender su postura por su comportamiento el pasado mes de diciembre, Daniela, afirmó que el conductor de “Ventaneando” era un “niño majadero”. Ante esto, Pati Chapoy salió en defensa de su compañero de trabajo.

Al inicio de la transmisión del pasado 20 de enero del programa, la titular del programa, le envió saludos a Daniela Romo, posteriormente, le aconsejo que no es bueno enojarse y mucho menos demostrarlo ante las cámaras ya que seguramente saldrá “ventaneada”.

#LoVisteEnVentaneando: #DanielaRomo no quiso ofrecer una entrevista a nuestro reportero, pero no ha sido la primera vez

#Ventaneando, de lunes a viernes 1:00 p.m. por #AztecaUno pic.twitter.com/a9wKaurdmE — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 20, 2025

“Te mando primero un saludo con mucho cariño y después simplemente un comentario de que no es bueno enojarse cuando hay prensa, porque te vamos a ventanear, como en este caso” , expresó.

Ante esta contundente respuesta, los usuarios han hecho de esta situación un tema para debatir, ya que por un lado, mencionan que Daniela Romo hizo lo correcto al poner un límite con la prensa y otros expresan que la reacción de la cantante fue exagerada.

“Daniela Romo se parece a mi mamá cuando hago algo mal y me da una lección rematando con un ligero golpe en la mano”, “Que regrese la vieja escuela del periodismo de espectáculos, ahora los reporteros solo quieren puro chisme de 2 pesos. Daniela Romo es una reina” , comentaron.