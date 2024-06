Paris Jackson, hija del Rey del Pop, revela admiración por Christian Nodal

La hija de Michael Jackson reveló que su artista de habla hispana favorito es el cantante de regional mexicano originario de Caborca, Christian Nodal.

Durante una reciente interacción con los medios españoles, Paris Jackson, hija del 'Rey del Pop', Michael Jackson, evidenció cómo la música supera fronteras al compartir abiertamente quién es su cantante hispano favorito.

Después de deslumbrar en el último desfile del diseñador estadounidense Alexander Wang, Paris se embarcó en un vuelo hacia Barcelona para asistir como invitada a la pasarela de la firma Desigual. En este evento, que contó con la presencia de destacadas figuras como la actriz española Ester Expósito y otras celebridades, Jackson compartió sus impresiones del país con los medios.

Durante las entrevistas posteriores al evento, Paris fue cuestionada sobre diversos aspectos de la cultura española, incluyendo sus preferencias musicales. Fue entonces cuando la hija de Michael Jackson reveló con entusiasmo que su artista hispano favorito es nada menos que el sonorense Christian Nodal. "Por supuesto que escucho música española. Christian Nodal es mi favorito" , afirmó la joven con seguridad.

Sin embargo, ante la confusión de algunos medios sobre la nacionalidad de Christian Nodal, Paris recibió una corrección amable. Al enterarse de que el cantante es de origen mexicano, Jackson rectificó con humildad: "Oh, entiendo. Me informaré mejor. Pensaba que te referías a música en español. Pero sí, conozco a Rosalía. Me parece genial" .

Además de su interés por la música, Paris compartió su experiencia con la gastronomía española. Reconoció que no está muy familiarizada con ella, ya que creció en California, donde predominan los sabores de la cocina latinoamericana. "No, no estoy muy familiarizada con la paella. Yo soy de California, así que la cocina a la que estoy acostumbrada es la de América Central y la mexicana" , explicó la joven.

Desfile en Barcelona

En el desfile de Desigual en Barcelona, Paris deslumbró con su estilo característico. Lució un elegante vestido negro suelto hasta las rodillas, con mangas abullonadas, acompañado de unos tacones a juego y un maquillaje discreto, destacando su presencia en la pasarela y su innegable gusto por la moda.

El nombre de Paris Jackson se volvió tendencia la mañana de este sábado tras la difusión de un video que capturaba un encuentro aparentemente frío entre ella y Ester Expósito durante el desfile español. A pesar de estar ambas en la misma zona, los usuarios notaron una falta de conexión entre ellas, centradas más en lo que ocurría a su alrededor que en interactuar entre sí. Esta situación no pasó desapercibida para algunos internautas, quienes aprovecharon para crear memes y bromear al respecto.

El incómodo momento que se hizo viral en las redes sociales, Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, ignora a la actriz y modelo española Ester Expósito en el desfile de Desigual



