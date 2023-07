Lalo Mora está listo para el "Palomazo Norteño" en Hermosillo

Este próximo sábado se llevará a cabo el Palomazo Norteño "En peligro de extinción".

Lalo Mora, el intérprete de "El rey de mil coronas" arribó a la ciudad de Hermosillo la noche de este miércoles, preparado para dar lo mejor de sí en el Palomazo Norteño "En peligro de extinción" que tendrá lugar en el palenque de la Expo Gan este 1 de julio.

El pasado 27 de mayo, el representante del género regional mexicano se presentó en el hipódromo junto a Lorenzo de Monteclaro, donde pusieron a los hermosillenses a bailar y cantar con cada uno de sus éxitos. En esta ocasión el intérprete de "Eslabón por eslabón" estará acompañado de Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández.

" Qué bonita familia, que Dios los bendiga y mañana los esperamos para que vayan a vernos al palenque gusto en saludarlos, si me siento en casa, les esperan muchas cosas, pero no les puedo decir por qué si no no van ", comentó Lalo Mora al llegar al aeropuerto.

Eduardo Mora Hernández estuvo compartiendo momentos con los fans hermosillenses quienes al reconocerlo no dudaron en tomarse una foto con ellos, el artista tampoco desaprovecho las cámaras de los medios de comunicación para decir su celebre frase "Bonitaaaa".

" Tenemos el repertorio de siempre, no lo hacemos nosotros, lo hace el público y vamos a cantar las canciones que ellos quieran, desde "Mi casa nueva" hasta la "Bonita", "El rey de mil coronas" y todas las demás, algo aparte que traemos con los del Palomazo ", agregó el cantante.

"Puro Viejón en peligro de extinción"

Adelantó que habrá interpretaciones de canciones que originalmente cantan Los Cadetes de Linares con Rosendo Cantú, las mejores canciones de Ramón Ayala con Eliseo Robles, así como las interpretaciones de Raúl Hernández, "El Tigre Solitario".

Palomazo Norteño presentará a "Puro Viejón" en peligro de extinción, estos cuatro artistas que los fans no se pueden perder; el evento será sólo para mayores de edad y los boletos oscilan en precio entre los 400 hasta los 1600 pesos.

Los boletos se encuentran a la venta en el Hotel Araiza, La Onda Latina, el Auditorio Cívico del Estado y a través de la página en línea www.boletito.com.