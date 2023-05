Lalo Mora y Lorenzo de Monteclaro ‘prenden' el Hipódromo en Hermosillo

El baile 'Pa Pistear' se llevó a cabo el pasado sábado 27 de mayo en la capital sonorense.

Este sábado los artistas de talla nacional e internacional en el ámbito grupero dejaron a los hermosillenses bien ‘prendidos’ con su música en el evento 'Pa Pistear', de los cuales Lorenzo de Monteclaro y Lalo Mora fueron de los más esperados y quienes registraron mayor afluencia en su participación.

Desde las 21:00 horas la movilidad en el Hipódromo de Hermosillo reunió a miles de personas, quienes coreaban las canciones de sus ídolos y grababan con sus teléfonos el inolvidable momento.

La primera presentación fue Raúl Hernández JR, quien calentó motores con canciones como 'La puerta negra' y 'Quiéreme como te quiero', esta última un cover de Bronco.

Además, Hernández JR fue sorprendido por sus compañeros músicos quienes le cantaron las mañanitas para luego obsequiarle un pastel, pues en punto de las 12:00 horas del 28 de mayo estaría festejando su cumpleaños.

“ Simplemente hermoso, teníamos muchos años de ausencia pero la gente respondió excelente y me siento muy contento porque aparte mis compañeros me sorprendieron con las mañanitas, la gente también me las cantó y no esperaba tanto del público de Sonora, esperemos volver pronto ”, dijo con una gran sonrisa el artista.

Una noche llena de éxitos

También otras personalidades como Ricardo de Monteclaro, que abrió el show de su padre, dijo encontrarse muy emocionado y agradecido por la oportunidad de venir a Sonora, donde ha estado en municipios cono San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, Caborca y otros.

“ Cada público es diferente y siempre con la incógnita de qué voy a hacer o cómo voy a cantar; mucha gente me dice que tengo el mismo tono de mi papá pero la cuestión musical es un poquito diferente ”, señaló.

El hijo de Lorenzo Monteclaro cantó el tema 'Díganle' así como su nuevo sencillo 'La Sidongui', el segundo álbum con el que comienza a formar su propia carrera música.

Cerca de la 01:00 horas, Lorenzo de Monteclaro subió al escenario para decir su icónica frase “ ¿Se puede pasar? ” e iniciar con la canción 'El Ausente', para luego interpretar temas como 'Chaparrita enlutadita' y más.

Finalmente, los asistentes al evento 'Pa pistear' se encontraban esperando y vitoreando para que subiera al escenario Lalo Mora, quien pese a sus afecciones de garganta lo dio todo en el escenario interpretando las letras de 'Mi casa nueva', 'El hombre que más te amó', 'Que no se apague la lumbre', 'Eslabón por eslabón' y la más icónica, 'El rey de mil coronas'.