El legado de Taylor Swift con 1989

Las opiniones sobre la nueva regrabación de 1989 de Taylor Swift

Ahora que Taylor Swift esta regrabando sus álbumes, no faltan las criticas acerca de una 'Stolen Version' es mejor que una 'Taylor's Version' y más aun con la regrabación de su álbum mas exitoso hasta la fecha '1989', sin duda los comentarios sobre muchas canciones vienen con "me gustaba mas la versión pasada" "no le puso el mismo sentimiento" sin duda Taylor Swift ha crecido vocalmente, sin embargo se debe de recordar que esto no lo hace como pasatiempo, si no como una forma de recuperar su arte, su esfuerzo y su voz en los proyectos.

El hecho de que te guste una 'Stolen Version' o 'Taylor's Version' no te hace menos fan o más fan, solo no se debe de reproducir las 'Stolen Version' en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, etc.

Sin embargo, las canciones de la nueva regrabación del álbum '1989' mas criticadas sin duda fueron:

Style 'Taylor's Version'

Shake It Off 'Taylor's Version'

Blank Space 'Taylor's Version'

New Romantics 'Taylor's Version'

Es cuestión de gustos, pero sin duda en redes sociales hay una opinión general sobre estas canciones y la falta de sentimiento en ellas.