Olivia Rodrigo revela la vez que fue arrestada en la frontera

La cantante fue confundida con una criminal mientras cruzaba la frontera entre Estados Unidos y Canadá

Olivia Rodrigo vivió una experiencia muy desagradable cuando fue confundida con una criminal mientras trataba de cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo a lo que contó al programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, la intérprete de "Vampire" que esto ocurrió durante una de sus paradas como parte del Guts World Tour.

Mientras ella trataba de cruzar a Canadá, dos agentes de la policía fronteriza la detuvo y la llevó a una sala de interrogatorios, donde fue cuestionada sobre sus antecedentes penales.

"Íbamos de Canadá a Portland o algo así (...) Estábamos en el control fronterizo, les di mi pasaporte y me dijeron: 'Está bien, lo que sea'. Tocaron a la puerta y dijeron: 'Necesitamos a Olivia'", agregó.

"(el agente) Me dijo: ‘¿Alguna vez has sido arrestada?’ Yo dije: ‘No, nunca he sido arrestada’. Él dijo: ‘¿Estás segura?’ Yo estaba como autoengañándome. Pensé: ‘Dios mío, tal vez fui arrestada y no lo sabía’”.

Después de media hora de interrogatorio, el agente se dio cuenta de que confundió a la ganadora del Grammy con una mujer llamada Olivia Rodríguez, que había sido detenida en varias ocasiones. El error no sólo ocurrió por la similtud en sus nombres sino porque ambas se parecían mucho físicamente.

"Yo dije: ‘Olivia Rodrigo. R-O-D-R-I-G-O’. Y él dijo: ‘Oh, hay una chica que se parece mucho a ti, tiene tu misma edad y ha sido arrestada varias veces, y su nombre es Olivia Rodriguez’”, explicó la cantante entre risas.

Al final, Olivia fue liberada y pudo cruzar a Canadá sin ningún problema.