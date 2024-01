Christian Nodal prepara su primer sencillo del 2024

El tema del que ha mostrado un fragmento se trataría del primer sencillo que estrenará durante el año y sus seguidores han asegurado que podría tratarse de una indirecta a su exnovia Belinda, con quien terminó en febrero de 2022.

Christian Nodal comenzó el año con el festejo de su primer cuarto de siglo, y durante el 2024 seguirá con el lanzamiento de nueva música, de la cual, ya ha publicado un adelanto que causó revuelo en redes sociales.

El tema del que ha mostrado un fragmento se trataría del primer sencillo que estrenará durante el año y sus seguidores han asegurado que podría tratarse de una indirecta a su exnovia Belinda, con quien terminó en febrero de 2022.

¿Es para Belinda?

La letra del video que circula en redes sociales ha levantado la sospecha de que posiblemente sea una indirecta para la “Princesa del Pop”:

“Y ando bueno y sano, alguien me pregunta si volvería a tu lado, obvio les digo que no, que no repito ese error. Pero ya p!$·" quién sabe”, se escucha cantar a Nodal en un estudio de grabación.

“Belinda por siempre, se sabe”,“No supera, todavía no pasa esa página”, “Obvio es para Beli, usa el mismo emoji de cactus”, son algunos de los comentarios de quienes aseguran que la próxima canción de Nodal está dedicada a Belinda.

Los internautas también señalaron que al intérprete de “De los besos que te di” le ha sentado muy bien su relación con Cazzu y su paternidad, pues luce con un aspecto mejorado: “Cazzu tiene buena mano, lo tiene muy guapo”, “Definitivamente Nodal mejorado y por mucho, cuando alguien te quita energía se nota, pero se nota más cuando la recuperas”, mencionaron.

Por otra parte, a pesar de que el originario de Caborca, Sonora, no ha revelado información acerca de sus próximas producciones, hace unos días publicó en su cuenta de Instagram una imagen del ratón Speedy Gonzales, publicación que sus seguidores han tomado como una señal de que pronto estará de estreno pues el sonorense ha utilizado a este personaje para hacer anuncios previos.