Danna comparte adelanto del álbum que marcará nuevo comienzo en su carrera

El icono del pop mexicano compartió un tráiler del álbum que marcará el nuevo estilo de la artista.

Danna lanzó un tráiler de su próximo álbum 'Childstar', el cual, según los internautas y seguidores de la cantante, marcará el inicio de una etapa más madura y libre en su carrera, donde se cree, a su vez, que será un homenaje a la larga trayectoria artística que inició cuando tenía apenas cuatro años.

“Estoy rompiendo con la Danna de antes que no encajaba y que vivía complaciendo a todos. Va a ser la obra más fiel a mí misma porque estoy involucrada al cien por cien en todo. Ha tomado mucho trabajo, muchas horas, pero me encanta que de principio a fin tiene una narrativa oscura, sexi y empoderada" , comentó 'La princesa del pop latino', según la revista Rolling Stone.

Salud emocional

En el video posteado a través de su cuenta de Youtube, que contiene una duración de cuatro minutos, expresó temas de su infancia y cómo es que se ha visto envuelta en problemas relacionados con su bienestar emocional y la manera en que siempre ha estado expuesto ante el ojo público.

“La noche siempre ha sido mi mejor amiga, mi compañera, desde niña; la única que me ha escuchado sin juzgar, sin querer nada a cambio. Me vencieron, el miedo, la soledad [...] me habrían acorralado hasta el último aliento que existía y todo bajo un reflector, bajo la opinión” , expresó.

La artista expresó en el video que se volvió una persona fría y con un vacío por dentro, hasta que llegó a un punto de introspección y dejó de llorar y romantizar todo aquello que la lastimó.

“Me volví tan fría que quemaba, estaba tan rota que cortaba, no había sonido en el corazón. era escalofriante verme sonreír y no sentir nada adentro , hasta que un día me extinguí, me canse de llorar, de romantizar todas las veces que me apuñalaron, estrujaron mi confianza y la tiraron a la basura” , añadió.

Danna culminó su mensaje con una frase: “No sabes una mi…rda sobre mí, no soy una estrella fugaz” .

Los internautas no se hicieron esperar y dieron su opinión ante el tráiler del álbum que saldrá el próximo 11 de abril, donde expresaron el cariño y apoyo hacia la artista: “eres la estrella de México” , “te amamos Danna” , “ojala sea un conecte para su álbum y su carrera y no sea un problema en su vida real” .