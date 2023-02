Acusan a Belinda de interesada; su hermano la defiende

Se sumó otra polémica para la cantante de 33 años, quien en los últimos meses ha recibido comentarios negativos sobre sus relaciones y forma de ser.

Estas últimas semanas no han sido precisamente las mejores para la familia de Belinda, y es que tanto ella como su padre se han visto envueltos en varios escándalos por las fuertes acusaciones que algunos de sus seres queridos han hecho en su contra, mismas a las que ahora hace frente Nacho Peregrín, hermano menor de la artista.

Durante los primeros días de este mes de febrero, Fernando Peregrín, tío de la cantante, acusó públicamente a Ignacio Peregrín (padre), de haber robado los bienes familiares y cometer un fraude millonario en contra de sus propios hermanos, y a pesar de la gravedad del tema, no trascendió más allá de las declaraciones de Fernando, pero días después le llegó el turno a Belinda.

En una entrevista con 'Chisme No Like', Stephanie, prima de la también actriz, tachó a Beli de ser una mujer interesada, pues durante un breve encuentro que sostuvieron para conocerse, la famosa no le habría puesto la mínima atención, por considerar que ella no podría aportarle nada a su vida.

"Si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención y yo no tenía nada que le interesara, cuando me vio, me barre y me dice 'Qué linda'", recordó.

En su momento, la intérprete de 'Luz sin gravedad' decidió hacer caso omiso a las palabras de su prima, sin embargo, fue su hermano quien habló de esta polémica y salió en defensa de la artista de 33 años.

Nacho fue interceptado por la prensa a su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX y al ser cuestionado al respecto, no sólo aseguró no conocer del tema, sino que explicó que para ellos no es algo nuevo.

"No he visto (lo que dijo mi tío), sólo estoy pendiente de mi trabajo. (A Belinda la tachan de interesada) y a mí de estúpido, así es la vida, de todo nos tachan", dijo para el canal de la reportera Berenice Ortiz

El joven también destacó que los comentarios malintencionados y las críticas que reciben sí han llegado a afectarlo, pero no es nada que cualquier persona, sea figura pública o no, no haya llegado a sentir.

"Como todo ser humano a veces te lo tomas bien, a veces te lo tomas mal y depende el día. Cómo estés, cómo te sientas. Pues todos somos humanos y todos tenemos sentimientos", agregó.

Por último, adelantó que tiene planes de continuar con su carrera política y que en las próximas elecciones buscará competir y ganar una diputación.