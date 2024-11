'Nos vamos juntos'...¡con Caifanes a Hermosillo!

El tecladista y sax Diego Herrera adelantó lo que la banda prepara para el Tecate Sonoro 2024

Más de 35 años que Caifanes se vuelve "una sola energía" con el público a través de canciones como "La célula que explota", "Afuera", "Los Dioses Ocultos" y más. Ahora, la famosa banda mexicana regresa a Hermosillo para encabezar la cartelera artística del Tecate Sonoro 2024 el próximo sábado 9 de noviembre en el Parque La Ruina.

"Hemos estado tocando mucho juntos, ya tenemos varios años, y las canciones de repente se van a lugares inesperados, inclusive para nosotros, Hemos estado tocando toda la historia de la banda, habrá muchos éxitos, de hecho queremos invitar a la gente a que si nos quieren proponer qué les gustaría escuchar, con mucho gusto lo consideramos y si podemos lo montamos", adelantó Diego Herrera, tecladista y sax de Caifanes, en exclusiva para e Media.

"Pues básicamente es eso, un buen repaso por todas las canciones de Caifanes, o bueno, buena parte de las canciones de Caifanes, y pues díganos, bienvenidas, bienvenidas propuestas a ver qué quieren escuchar. Estará 'Los Dioses Ocultos', estará 'La Célula', 'No dejes que..', 'La negra Tomasa', 'Viento', en fin, hay una bola de rolas por ahí, estaremos tocando de repente cosas de Jaguares que nos gustan".

Honrados por el cover de Metallica

Diego también recordó que hace poco menos de un mes Metallica interpretó su propia versión de "La Negra Tomasa", una de las canciones más emblemáticas de Caifanes, durante uno de sus conciertos en Ciudad de México.

"Sí, estuvo locochón, muy buena onda, la verdad, muy buena onda, creo que es un gran detalle, ¿no? Un gran detalle de repente tomarte el tiempo, porque sí toma tiempo, y un cierto esfuerzo aprenderte una rola que no está en tu idioma, que no conoces, que tienes que aprenderla lo suficiente para poder tocarla en vivo al ratito (...) creo que es un honor que lo hayan hecho", contó el músico, quien dijo que esta es una muestra clara de que la música no conoce fronteras de ningún tipo.

"En estos días y en este mundo que estamos tan 'si tú eres rojo, entonces yo soy negro, si tú eres amarillo, entonces yo soy blanco', la música como que brinca a todas esas fronteras en un momento dado, y es lo que es muy chido de los conciertos, que al final de cuentas, al menos esas tres horas somos uno, ¿me entiendes? Es una sola energía moviendo hacia un solo lado, y generando un espacio muy chido", reflexionó.

Caifanes, una banda que trasciende

Cuando en 2011 Caifanes decidió juntarse de nuevo, David confesó que no esperaba ver púbilco joven en los conciertos, pero su regreso a los escenarios les comprobó uqe incluso las nuevas generaciones disfrutan y celebran su música.

"En el 2011 decidimos juntarnos de nuevo, ya son 13 años, 14, no sé cuántos, y ahí esperábamos que fuera gente, pues, cincuentona, así, cuarenta y, de altos, nuestros contemporáneos, y no. (Llegó) mucha gente, un chorro de gente joven. Entonces, es como que la música ha traspasado diferentes diferentes generaciones, y bueno es un honor que, algo que creamos con una guitarrita y un tecladito en un cuarto, en una azotea en la Ciudad de México, pueda seguir funcionando y pueda seguir dándonos lo que nos dan", comentó.

Finalmente, adelantó que tras cumplir 37 años como banda, preparan nueva música, por lo que ya están juntando composiciones para lanzar algún disco.

"Vamos juntando ahorita composiciones y temas para ver si podemos grabar como bien dices antes de final de año, y, pues, a lo mejor sacar nosotros algo. Somos de la época del cassette y del vinilo, y sabemos hacer discos que comprendan ocho, diez rolas. Entonces, es como raro ahora que pueda sacar casi un pedazo de canción, ya ni siquiera la rola. Entonces, queremos, tenemos ganas de juntar cinco, siete, ocho rolas y poder editarla de alguna manera", finalizó.