Niegan que Liam Payne se quitara la vida; fue muerte accidental

De acuerdo a TMZ, los resultados arrojaron que las drogas provocaron su caída fatal en el hotel en Argentina

A más de tres semanas de la muerte de Liam Payne, TMZ reporta que los resultados de la Fiscalía de Argentina determinó que el cantante no cometió suicidio.

Fue el pasado 16 de octubre que el exintegrante de One Direction cayó del balcón de su habitación en el tercer piso del hotel CasaSur en Palermo.

El intérprete de "What makes you beautiful" ingirió diferentes drogas durante su estadía en Argentina, además de haber lidiado con problemas de adicción y situaciones que afectaron su salud mental.

Aunque se especuló que el propio cantante saltó del balcón como una forma de quitarse la vida, ahora TMZ reporta que la Fiscalía de Argentina negó que el caso se trate de un suicidio.

En cambio, los resultados e investigaciones determinaron que la caída fue accidental debido a que el artista británico se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas que consumió durante su estancia.

" Nos dijeron que el fiscal del caso dictaminó oficialmente que Liam no murió por suicidio, afirmando que los efectos de las drogas que tomó el ex integrante de One Direction hicieron que cayera a la muerte desde el balcón de su suite en el Hotel CasaSur Palermo el 16 de octubre ", reportó TMZ.

Además, este jueves se arrestaron a tres personas implicadas en el caso: Un empleado del hotel, un amigo de Liam y un presunto traficante de drogas. Entre las acusaciones en su contra se encuentran suministrarle las sustancias ilícitas al cantante y abandono de persona en estado vulnerable.

El cuerpo de Liam Payne acaba de ser repatriado a Inglaterra para su funeral.