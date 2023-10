Nicki Nicole se disculpa por comparar a Peso Pluma con un perro y un bolso

La cantante y rapera aclaró la situación entre la supuesta relación amorosa que existe entre ella y 'Doble P'.

En una reciente visita de Nicki Nicole a Puerto Rico, la cantante fue cuestionada sobre Peso Pluma, el intérprete de corridos tumbados de 24 años, sobre si no le hartaba que le preguntaran tanto sobre él, y aunque Nicole enfatizó que el cantante de Guadalajara es un caballero, la forma en la que aclaró que sólo son amigos no ha sido tomada a bien entre muchos cibernautas, quienes tomaron literal la comparación que hizo entre el cantante, una perro y una bolsa.

“ No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que… es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo ", contó en el programa de radio, donde las carcajadas estallaron cuando mencionó lo del perro.

Por los comentarios de Nicki Nicole sobre Peso Pluma pic.twitter.com/LvXk2sRxzK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2023

Nicki dejó claro que en su relación de amistad no hay límites ni leyes, y que tampoco tiene problema con que sean captados juntos, ya que no le gusta esconderse.

“ La realidad es que somos amigos ”, reiteró la cantante argentina.

Estas palabras no fueron bien recibidas por varios cibernautas, quienes llenaron su cuenta de Instagram de comentarios como: "Ahora eres persona no grata en México por expresarte así de Peso Pluma.. tenían razón los haters, solo eres convenciera". "Muy mal las últimas declaraciones de Nicki en Puerto Rico sobre Peso Pluma, sólo esta jugando con él". "Nada te costaba decir somos amigos, nos estamos conociendo y veremos qué pasa, y listo, no era necesario decir más, peor en un programa de boricuas donde seguido andan criticando a Peso Pluma".

Nicki Nicole enfrenta críticas: “Me puse nerviosa"

Luego de que se viralizara su opinión sobre 'Doble P' y que varios internautas mexicanos explotaran en su contra, la rapera recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para aclarar todo. Sin profundizar en detalles, reiteró su cariño por el cantante mexicano y pidió que no se saquen de contexto sus palabras.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

Sin embargo, las redes sociales continúan inundadas con comentarios en contra de la argentina. Además, hasta el momento Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto.