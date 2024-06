Natanael Cano genera polémica por comentarios despectivos y apoyo a Sheinbaum

Durante su concierto en Monclova, el artista hizo declaraciones que generaron reacciones encontradas entre sus seguidores.

Este sábado 15 de junio, el cantante Natanael Cano se presentó en Monclova, Coahuila, y sorprendió a los asistentes con un polémico comentario. Durante su concierto, el artista, conocido por su estilo despreocupado y por hablar sin filtro, hizo declaraciones que generaron reacciones encontradas entre sus seguidores.

Comentario despectivo

En medio de su presentación, Natanael Cano habló brevemente con el público. Mientras bailaba, arrastrando las palabras, dijo: "Con mucho respeto para todas las mujeres guapas" , dedicando la canción que estaba por interpretar. Sin embargo, tras una breve pausa, añadió de manera despectiva: "menos las gordas" .

Este comentario provocó diversas reacciones entre los asistentes y en las redes sociales. Algunos usuarios tomaron la situación con humor, comentando cosas como: "Como la pensó en si decirlo o no JAJAJAJAJ" y "este wey puede decir las cosas más funables y salir triunfante todo el tiempo" . Por otro lado, algunas seguidoras se mostraron preocupadas por su propio peso, con comentarios como: "pues deja adelgazo más si no te va a decir que me cortes" y "ya me voy a poner a dieta" .

Apoyo a Claudia Sheinbaum

Durante el concierto, Natanael Cano también sorprendió al expresar su apoyo a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de México, y criticar al candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

En un video compartido en la red social TikTok, Cano manifestó su respaldo a Sheinbaum y se burló del eslogan de campaña de Álvarez Máynez: "Los de Monterrey y Monclova ya son fresones. 'Que Máynez presidente'. ¿Y esa cura qué, pues? ¡Arriba la Claudia, mi viejo!" .

Las palabras del cantante fueron recibidas con aplausos y vítores del público presente. Además, Cano no se limitó a expresar sus opiniones políticas, sino que también criticó la refinería de Cadereyta en Nuevo León por sus emisiones contaminantes: "Pinch* refinería. Arréglame esa madr* y luego hablamos" .

Los comentarios de Natanael Cano generaron fuertes impresiones entre sus seguidores. Algunos defienden su derecho a expresar sus opiniones, mientras que otros lo critican por su falta de sensibilidad y tacto.

Sin embargo, no es la primera vez que el famoso intérprete de '300 Noches' realiza comentarios controvertidos en sus presentaciones, tal como sucedió hace varios días al estallar contra su equipo de sonido en medio de una presentación en el estado de Tabasco.