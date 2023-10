Bad Bunny rompe las redes con su disco Nadie Sabe lo que Pasará Mañana

Nadie Sabe lo que Pasará Mañana es un proyecto de 22 canciones.

La espera ha terminado, hoy salió el nuevo álbum de Bad Bunny 'Nadie Sabe lo que Pasará Mañana'. El quinto disco de su trayectoria fue esperado con ansias por los fanáticos.

Por la tarde, Apple Music filtró en una publicación de Instagram la lista de canciones que conformarían el nuevo álbum.

Nadie Sabe lo que Pasará Mañana es un proyecto de 22 canciones, algunos títulos que se pueden encontrar son "Mónaco" "Perro Negro" "Gracias por nada" y "Hibiki". "Where she goes" y "Un preview" son canciones que ya salieron como sencillos.

De acuerdo con la revista Hits, el álbum anterior Un Verano Sin Ti ha vendido más de 3 millones de unidades, concediéndole a Bad Bunny premios como el American Music Awards por Álbum Latino Favorito y también ser el primer álbum hispano en estar nominado al Álbum del Año por los Premios Grammy. Además Un Verano Sin Ti estuvo en el puesto número 1 por 13 semanas en la lista 200 de Billboard.

Incursiona en varios géneros

Según una entrevista con Vanity Fair, Bad Bunny confesó que estaba experimentando con distintos géneros que le apasionaban, específicamente la música de los años setenta.

En el álbum predomina el género trap y urbano, en donde artistas de la talla de Young Miko y Mora colaboran en este nuevo proyecto del artista.

Bad Bunny inicia su álbum con un intro muy personal, se sincera e incluso confiesa las razones por las que tiró el celular de una fanática, polémica en la que estuvo metido en el Met Gala 2022.