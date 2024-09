Muere el rapero Rich Homie Quan a los 34 años de edad

El cantante estadounidense de canciones como "Type of way" y "Lifestyle" falleció hoy en Atlanta

El cantante Rich Homie Quan, famoso por temas musicales como "Lifestyle", "Type of way" y "Ride Out", falleció hoy a los 34 años de edad.

De acuerdo a lo reportado por TMZ, el rapero murió en Atlanta, sin especificarse aún las causas de su deceso. Sin embargo reveló que tenían acceso a una llamada al 911 donde su novia decía que encontró al cantante en el sofá sin ritmo cardiaco y con espuma en la boca.

Su nombre real era Dequantes Lamar, e irrumpió en la escena por primera vez en 2013 con su clásico éxito instantáneo, "Type of Way". Después le siguieron otros sencillos como "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)" y "Ride Out".

Fue nominado en tres ocaciones al BET Hip Hop Awards, de 2014 a 2016, y lanzó tres discos en su carrera como artista.

Descanse en paz.